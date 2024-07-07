المقاومة تدكّ قوات الاحتلال في محاور مدينة غزة

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد توثق دكّها تجمعات قوات الاحتلال في محور "نتساريم" في مدينة غزة، عبر استخدام قذائف مدفعية إسرائيلية أُطلقت على قطاع غزة ولم تنفجر، تمّ تركيبها في صواريخ من نوع "107".

وأظهرت المقاطع المصوّرة تجهيز المجاهدين هذه الصواريخ، التي أُرفقت بعبارة: "هذه بضاعتكم رُدّت إليكم".

ودكّت "القسام" قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون"، وأكدت قصفها موقع "ناحل عوز" الإسرائيلي العسكري بعدد من الصواريخ من عيار "107" ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها رشقة صاروخية في اتجاه مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة.

وعند الساعة التاسعة مساء السبت، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دويّ صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

واستهدفت السرايا موقع "صوفا" العسكري والحشود العسكرية الإسرائيلية، كما استهدفت أماكن تمركز آليات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي تل الهوا، غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" الثقيل.

من جهتها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن استهدافها حشود الاحتلال المتمركزة في محيط المستشفى التركي في محور "نتساريم"، برشقة صاروخية من نوع "107"، وبقذائف "الهاون"، عيار "60".

وتبنّت كتائب شهداء الأقصى استهداف آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون" الثقيل.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية، قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة في حي نفسه، بقذائف "الهاون".

وفي وقت سابق من يوم السبت، فجّرت كتائب القسّام عبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

وفي شارع بغداد، في الشجاعية أيضاً، دمّرت القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4" بصورة كاملة، إذ اشتعلت النيران فيها بعد أن استهدفتها بعبوة "شواظ 3".

وأوقعت سرايا القدس أفراد قوة إسرائيلية، قوامها 7 أفراد، بين قتيل ومصاب، عند خطوط القتال في شارع الخلفاء في حي الشجاعية، حيث باغتت جنود الاحتلال واشتبكت معهم.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D 9"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مفترق سوق الحلال، في مدينة رفح.

انتهى ** 2342