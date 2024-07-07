عشرات الشهداء والجرحى من النازحين في قصف الاحتلال لمدرسة تابعة لـ"الأونروا"

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة أنّ الاحتلال ارتكب المجزرة الـ 43 في مخيم النصيرات، وراح ضحيتها 16 شهيداً و75 إصابة من المدنيين، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكشف، في بيانٍ، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة "الجاعوني" بالطائرات المقاتلة، خلال ساعات العصر السبت، موضحاً أنّ المدرسة تؤوي نحو 7000 نازحٍ.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي هذه المجزرة، مذكّراً بأنّ الاحتلال قصف، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 17 مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بـ"الضغط على الاحتلال من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".

وتطرق المكتب الإعلامي الحكومي إلى الأزمة الإنسانية في المنطقة الوسطى، مؤكداً أنّ مستشفيين اثنين فقط لا يزالان موجودين هناك، إلا أنهما غير قادرين على تقديم الخدمة الطبية نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية.

وأضاف أنّ "تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني والعمل الصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى، نتيجة حرب الإبادة الجماعية" التي تشنها "إسرائيل".

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