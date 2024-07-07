الرئيس العراقي السابق يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال "صالح" في برقية تهنئة للرئيس بزشكيان: بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأتمنى لكم من أعماق قلبي النجاح في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتوفير الرخاء والسلام والتقدم.

وأضاف صالح:إن نجاحکم في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم هو فرصة مهمة للتعزیز المستقبلي للعلاقات الإيرانية و العراقیة وكذلك إقليم كردستان على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمشاريع المشتركة من أجل الرخاء والتنمية المستدامة والسلام .

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت الجمعة الماضية لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (53.6 بالمائة من اصوات الناخبين) فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا (44.3 بالمائة من اصوات الناخبين) من إجمالي عدد الأصوات في داخل وخارج البلاد البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

ولغاية الان بعث الكثير من رؤساء وقادة الدول التهاني للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه في انتخابات الرئاسة.

انتهی**1426