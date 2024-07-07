رئيس كازاخستان يهنئ بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال توكاييف في هذه البرقية: أعتقد أن فوز الدكتور بزشكيان في الانتخابات يدل على أن الشعب الإيراني دعم برامجه السياسية التي تهدف إلى وضع أسس قوية للاعتزاز ببلاده، متمنيا للرئيس الإيراني المنتخب النجاح في مبادراته وجهوده من أجل ازدهار إيران ومستقبلها المثالي.

وأوضح: نحن على استعداد للتعاون مع الدكتور بزشكيان ليس فقط من أجل الحفاظ على التعاون القائم بروح الصداقة التقليدية والدعم المتبادل بين بلدينا، ولكن أيضًا لإعطائه زخمًا جديدًا.

وخاطب بزشكيان بالقول: أغتنم هذه الفرصة، وأتمنى لفخامتكم المزيد من النجاح في مسؤولياتكم، والسعادة الكبيرة لعائلتكم الموقرة، والازدهار لشعب إيران الصديق.

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت الجمعة الماضية لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

يذكر ان مسعود بزشكيان (70 عاما) ولد في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو اخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .

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