٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85532047
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مظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بتبادل أسرى مع حماس

٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٣ ص
رمز الخبر: 85532047
مظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بتبادل أسرى مع حماس

طهران/7 تموز/يوليو/ارنا- انطلقت مظاهرات صباحية في عدة مدن "إسرائيلية" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

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وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرون أغلقوا شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، للمطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها "كفى لحكومة الدمار".

وأضاف المراسل أن المحتجين نظموا مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا وعضو كنيست من حزب الليكود (الحاكم) تطالب بإسقاط نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة تبادل.

ومساء أمس السبت، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب وقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وباستعمال المياه العادمة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة قمعت المتظاهرين في تل أبيب، بعد أن حاولوا إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في منطقة أيالون كأحد مظاهر الاحتجاج.

كما شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات انطلقت في مدنٍ ومفترقاتِ طرق داخل إسرائيل أبرزها تل أبيب وحيفا وقيساريا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ودعت عائلات الأسرى الشارع الإسرائيلي إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات بهدف الضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق.

وقالت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي، إنها لن تسمح لنتنياهو بتعطيل وإفساد الصفقة كما فعل في مرات سابقة وطالبوه بتقديم مصلحة الدولة على مصالحه الشخصية.

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