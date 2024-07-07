مظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بتبادل أسرى مع حماس

وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرون أغلقوا شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، للمطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها "كفى لحكومة الدمار".

وأضاف المراسل أن المحتجين نظموا مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا وعضو كنيست من حزب الليكود (الحاكم) تطالب بإسقاط نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة تبادل.

ومساء أمس السبت، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب وقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وباستعمال المياه العادمة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة قمعت المتظاهرين في تل أبيب، بعد أن حاولوا إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في منطقة أيالون كأحد مظاهر الاحتجاج.

كما شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات انطلقت في مدنٍ ومفترقاتِ طرق داخل إسرائيل أبرزها تل أبيب وحيفا وقيساريا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ودعت عائلات الأسرى الشارع الإسرائيلي إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات بهدف الضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق.

وقالت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي، إنها لن تسمح لنتنياهو بتعطيل وإفساد الصفقة كما فعل في مرات سابقة وطالبوه بتقديم مصلحة الدولة على مصالحه الشخصية.

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