قائد الثورة الإسلامية: حكومة السيد رئيسي كانت حكومة العمل والأمل

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القائم بأعمال الرئاسة "محمد مخبر" وأعضاء الحكومة الـ13 التقوا قائد الثورة الإسلامية قبل ظهر اليوم (الأحد) في حسينية الإمام الخميني.

وأهم نقاط كلمة سماحته في هذا اللقاء هي كما يلي:

- حكومة المرحوم السيد رئيسي رضوان الله عليه كانت حكومة العمل والأمل، وحكومة التحرك في القطاعين الداخلي والخارجي، رغم أن هذه الألقاب لم يستخدمها هو أو أعضاء الحكومة، لكنه في الواقع عرف واشتهر بها، وكان يأمل حقًا في المستقبل، وكان متفائلًا وبالطبع كان على حق وقرر الوصول إلى تلك الأهداف بتعاونكم.

- من أهم صفات السيد رئيسي هو كونه إنسانا شعبيا. وينبغي أن يكون هذا نموذجا لجميع المسؤولين الحكوميين.

- وفي عهد مالك الأشتر تم التأكيد على الاهتمام بجموع الناس والابتعاد عن المقربين والطامعين. وكان الشهيد رئيسي يتحرك في هذا الاتجاه.

- الشهيد رئيسي كان يؤمن بشدة بالقدرات المحلية.

- الشهيد رئيسي كان صريحا تماما في التعبير عن مواقفه الثورية والدينية ولم يتكلم بأسلوب مغاير.

- من السمات المميزة للشهيد رئيسي هو إن كان دؤوبا في العمل وبذل الجهود على مدار الساعة.

- لم تثير الانتقادات الجارحة اليأس في الشهید رئیسي. ولقد عانى لكنه لم ييأس.

- وفي السياسة الخارجية، كان الشهيد رئيسي شخصًا تفاعليًا وشخصًا يحترم شرف البلاد والأمة.

كان شهيد رئيسي صبورًا ومتسامحًا للغاية.

يتبع...