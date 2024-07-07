كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شرق غزة

کما أعلنت القسام يوم الجمعة استهداف دبابة إسرائيلة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وسط شارع بغداد في حي الشجاعية وقنص جندي إسرائيلي في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام أن مجاهديها تمكّنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت القسام إنّ مجاهديها وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تمكّنوا من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى استهدافه بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية المتمركزة على الحدود الفلسطينية - المصرية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأيضاً، أكدت سرايا القدس استهدافها تحشدات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما واستهدفت سرايا القدس مركز قيادة عمليات "جيش" الاحتلال في حي الشجاعية برشقة صاروخية من نوع (107).

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