المقاومة الاسلامية في لبنان تطلق 60 صاروخا باتجاه الاراضي المحتلة

واضافت الاذاعة، أن "صفارات الإنذار دوت بمناطق متفرقة من الجليل الأعلى، ورشقة صواريخ كبيرة من لبنان نحو جبل ميرون شمالي إسرائيل".

وأوضح المصدر العبري ذاته، إلى أن "نحو 40 صاروخا أُطلق من لبنان في الوابل الأخير نحو قاعدة ميرون العسكرية، ما يرفع عدد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم (الأحد) إلى نحو 60 صاروخا".

وفي وقت سابق، الأحد، اعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأسفل شمالا، ما أدى إلى إصابة "إسرائيلي" بجروح خطيرة واشتعال عدة حرائق بالمنطقة.

وأوضح الجيش، أن مقاتلات الدفاع الجوي "الإسرائيلي" اعترضت بعض الصواريخ بنجاح.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين الكيان الصهيوني وحزب الله لبنان، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

انتهى ** ح ع