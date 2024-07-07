مسؤول : صادرات السلع الايرانية الى العراق سجلت نموا بواقع 27%

وفي تصريح لمراسل ارنا من بغداد، اليوم الاحد، لفت بيلتن الى اهم السلع التي ارسلت الى العراق ضمن الصادرات الايرانية خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، بما في ذلك : الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والصلب، وفاكهة التفاح الطازج، وسبائك الحديد والصلب.

وردا على سؤال بشأن قيمة الصادرات الايرانية للعراق، خلال الفترة ذاتها، صرح المشرف على المستشارية التجارية في بغداد : انه وفقا لاحصائيات دائرة الجمارك الايرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات، 3 مليارات دولار، وبما يشير الى نمو بواقع 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيت بلغت قيمة الصادرات انذك مليارين و346 مليون دولار.

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