البرازيل تفعّل اتفاقا للتجارة الحرة مع فلسطين

واعلنت الخارجية البرازيلية، أن "تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه خلال القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية".

وأشارت الوزارة إلى، أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.

وينص اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركسور) ودولة فلسطين، على "قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة"؛ بحسب ما افادت به قناة الجزيرة الاخبارية.

ترحيب فلسطيني

من جهته رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني "محمد العامور"، اليوم الأحد، بإيداع البرازيل وثيقة المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة اتحاد دول أميركا الجنوبية، ودخولها حيز التنفيذ.

ويضم اتفاق ميركسور، كلا من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي؛ ووفقا للإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن على الدول أطراف الاتفاق المصادقة عليها وفق إجراءات كل دولة.

انتهى