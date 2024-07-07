السيد الحوثي : سنقابل كل خطوة سعودية بخطوة مماثلة

واوصل السيد الحوثي، في خطابه اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، "رسالته التحذيرية للسعودية، بالقول : سنقابل كل شيء بمثله؛ البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء.

واوضح، ان "الأمريكي مستمر في محاولاته لتوريط النظام السعودي بعد فشله عسكرياً في اليمن"؛ مشيراً إلى، أنّه "أرسل إلينا برسائل أنه سيدفع النظام السعودي إلى خطوات عدوانية".

وتابع قائد انصار الله، أن "من أهم ما يركز عليه الأمريكي هو المجال الاقتصادي لأن ضرره يلحق بكل الناس"؛ متهماً السعودية بارتكاب "خطوة جنونية وغبية" بنقلها البنوك من صنعاء؛ ومؤكدا على انه "لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة"، وأنّ الأمريكي "يعرف أثر نقل البنوك السيء على واقع الشعب اليمني المعيشي وعملته والأسعار في البلد".

وأشار الحوثي إلى، أنّ "النظام السعودي أقدم على هذه الخطوة خدمة "لإسرائيل وطاعة لأمريكا"؛ معلنا بان "صنعاء وجهت النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء، لكنه ما يزال يماطل".

وأضاف : إنّ السعودي اتجه بعد خطوة نقل البنوك، إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق؛ مبينا، ان "التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي، استمرت مع مطالبته بإغلاق الميناء".

وقال السيد بدر الدين الحوثي : سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء.

وتابع : سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا؟ وتعتبرونه شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون فرضه على بلدنا؟؛ مشددا على، أنّ "ليس للسعودي أي قضية، ولا مبرر لتصرفاته العدوانية ضد شعبنا سوى خدمة الإسرائيلي".

وأكد قائد حركة انصار الله اليمنية، على أنّه "لم يكفهم ما فعلوه خلال السنوات التسع الماضية ولا احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروات".

وأضاف : لم يكفهم تجييش مرتزقة وعملاء لمقاتلة شعبهم فاتجهوا نحو خطوات جنونية غبية.

وتابع السيد القائد : نحن لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطوات النظام السعودي الجنونية أو نتفرج على شعبنا يتضور جوعا وينهار وضعه الاقتصادي".

وأكد الحوثي، بأنّ "انشغالنا بالمعركة المباشرة لإسناد غزة، لا يعني أننا لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاه خطوات النظام السعودي الجنونية"؛ وفقا لما جاء في موقع "المسيرة" الاخباري.

ووجه خطابه للسعودية، قائلاً : من يعتقد أن بإمكانه إبادة شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد فهو مخطئ؛ مؤكدا على، أنّ "اليمن سيعتبر ما سنقوم به في التصدي للعدوان ومواجهة أي خطوات في إطار المواجهة مع الأمريكي".

كما أشاد قائد حركة انصار الله بصبر الشعب اليمني، وقال : شعبنا يصبر لثقته بأن هناك معركة مهمة ولأنه آثر الشعب الفلسطيني على نفسه وقضاياه.

وفي سياق آخر، تطرق السيد الحوثي إلى "ملف الأسرى"؛ مصرحا أنّ "صنعاء بذلت الجهد وحرصت على إنجاح جولة الحوار في عمان بشأن هذا الملف".

واتهم الحوثي، "التحالف بعدم الرغبة في أن يتخذ خطوة تغضب الإسرائيلي"؛ معتبراً، أنّ "التعنت في جولة عمان ليس له أي تفسير ولا مبرر إلا أنه تضامن مع الأمريكي والإسرائيلي".

واكمل قائد انصار الله بالقول : ان صنعاء ستبقى في سعي مستمر للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى ولا بد من نتيجة في الأخير بإذن الله.

انتهى ** ح ع