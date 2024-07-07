رئيس وزراء ارمينيا يهنئ بزشكيان لفوزه بانتخابات الرئاسة الايرانية

وجاء في رسالة باشينيان التي نقلها موقع وكالة الأنباء الأرمينية الاحد: إن العلاقات الأخوية مع جمهورية إيران الإسلامية لها أهمية خاصة بالنسبة لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا، والتي تتطور بشكل مستمر منذ إعلان الاستقلال.

واضاف: إن التعميق المستمر للعلاقات الدافئة بين أرمينيا وإيران له أهمية خاصة في مجال التعاون الثنائي والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وقال: أنا واثق أنه من خلال الجهود المشتركة للحكومتين، سيتم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين جمهورية أرمينيا وجمهورية إيران الإسلامية وسننفذ بشكل مشترك برامج جديدة من أجل رفاهية الشعبين الصديقين الايراني والأرميني.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت من اصوات الناخبين المشاركين البالغ أكثر من 30 مليوناً.

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