بزشكيان يؤكد على تآزر وتعاضد جميع المؤسسات في مسار حل مشاكل الشعب

واكد قاليباف، خلال اللقاء، على دعم البرلمان الثاني عشر للحكومة الرابعة عشرة، واعتبر الإشراف المتعاطف والفعال على الحكومة الجديدة بما يتماشى مع تقدم البلاد وراحة الشعب بأنه من الواجبات الأصيلة للبرلمان.

من جانبه ثمن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، المشاركة الحماسية للشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وحيا ذكرى الرئيس الشهيد، مؤكدا على تآزر وتعاضد جميع المؤسسات في مسار حل مشاكل الشعب وتقدم البلد.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 30 مليوناً.

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