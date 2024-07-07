مخبر يؤكد على اعتماد الخصال الادارية للشهيد رئيسي كانموذج عملي لإدارة البلاد

وخلال اجتماع الحكومة يوم الاحد ، أشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى شرح صفات الشهيد آية الله رئيسي في تصريحات قائد الثورة الإسلامية وقال: مثلما قال قائد الثورة الاسلامية ، يجب اعتماد هذه الصفات والخصال لتصبح نموذجاً. لذا فمن المناسب أن يقوم أمين مجلس الوزراء بالتعاون مع كافة أعضاء الحكومة بمتابعة هذا الأمر ليصبح خطة تنفيذية ونموذجاً عملياً لإدارة الشؤون التنفيذية للبلاد.

وقال مخبر إن من السمات التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية بشأن حكومة الشعب هو العمل وبذل الجهد حتى اليوم واللحظة الأخيرة وأضاف: يجب أن يكون لدى جميع أعضاء الحكومة الحماس والعزم على الخدمة حتى اليوم الأخير وان يكون نشاطهم كما كان في اليوم الأول من مهامهم.

وثمن القائم بأعمال الرئيس مرة أخرى مشاركة الشعب الحماسية في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، ووجه خالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية وجميع المعنيين ومديري وموظفي هذه الوزارة ومجلس صيانة الدستور ووزير الاتصالات والعاملين في هذه الوزارة والقوات المسلحة والشرطية والعسكرية والأمنية وكل الذين بذلوا الجهود من اجل إجراء الانتخابات بصورة سليمة ومن دون أي مشاكل.

انتهى ** 2342