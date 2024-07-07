رئيس ارمينيا يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

واوردت وكالة الانباء الارمينية انه جاء في رسالة الرئيس الارميني "فاهاجين خاتشاتوريان": انني متأكد من أن خبرتكم ومعرفتكم الغنية ستسهم في المزيد من التطوير والازدهار لبلدكم.

واضاف: تولي أرمينيا أهمية للتعزيز المستمر وتعميق الصداقة الممتدة منذ قرون مع إيران على أساس الاحترام والثقة المتبادلين. يسعدني أن أشير إلى أن العلاقات بين أرمينيا وإيران تتطور بشكل فعال.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين البالغ أكثر عددهم من اكثر من 30 مليوناً.

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