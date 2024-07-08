حفيد الامام الخميني يلتقي الرئيس المنتخب

وفي اللقاء تمنى سادن مرقد الامام الخميني (رض) حجة الإسلام السيد حسن الخميني، للرئيس المنتخب النجاح في هذه المسؤولية المهمة، وأكد على ضرورة دعم جميع أفراد الشعب واركان الدولة للحكومة المنتخبة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية على الساحتين الداخلية والدولية.

وفي هذا اللقاء، حيا الرئيس المنتخب ذكرى مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض)، واصفا افكار الإمام الراحل (رض) بأنها تشكل نبراسا للحكومة الجديدة في خدمة الشعب.

كما أكد الرئيس المنتخب على تحقيق العدالة والقضاء على التمييز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الحكومة الرابعة عشرة.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين البالغ أكثر عددهم من اكثر من 30 مليوناً.

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