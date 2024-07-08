٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85532780
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حفيد الامام الخميني يلتقي الرئيس المنتخب

٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٦ ص
رمز الخبر: 85532780
حفيد الامام الخميني يلتقي الرئيس المنتخب

طهران / 8 تموز/يوليو/ارنا- حضر حفيد الامام الخميني (رض) مساء الأحد الى مكتب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وفي اللقاء تمنى سادن مرقد الامام الخميني (رض) حجة الإسلام السيد حسن الخميني، للرئيس المنتخب النجاح في هذه المسؤولية المهمة، وأكد على ضرورة دعم جميع أفراد الشعب واركان الدولة للحكومة المنتخبة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية على الساحتين الداخلية والدولية.

وفي هذا اللقاء، حيا الرئيس المنتخب ذكرى مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض)، واصفا افكار الإمام الراحل (رض) بأنها تشكل نبراسا للحكومة الجديدة في خدمة الشعب.

كما أكد الرئيس المنتخب على تحقيق العدالة والقضاء على التمييز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الحكومة الرابعة عشرة.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين البالغ أكثر عددهم من اكثر من 30 مليوناً.

انتهى ** 2342

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