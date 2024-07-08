بزشكيان يؤكد عزمه على حل مشاكل البلاد وتحسين الظروف المعيشية

وفي اللقاء الذي جرى مساء الاحد، هنأ جهانغيري، بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق في القيام بمهام الرئاسة الجسيمة والحساسة.

من جانبه شكر الرئيس المنتخب، جهانغيري على حضوره وتهنئته له، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خلق التآزر وحل مشاكل البلاد، وخاصة تحسين الظروف المعيشية للشعب.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين البالغ أكثر عددهم من اكثر من 30 مليوناً.

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