كدخدائي: الأمريكيون ارتكبوا العديد من الجرائم داخل أمريكا وخارجها

وقال "عباس علي كدخدائي" في مؤتمر "النصف الخفي لحقوق الإنسان الغربي" الذي عقد اليوم الاثنين في طهران: لقد ارتكب الأمريكيون العديد من الجرائم داخل أمريكا وخارجها.

وأضاف: ما حدث في سجن غوانتانامو يمثل مثالا على هذه الجرائم متسائلا هل يمكن أن نعتبر من تلطخت يداه بجرائم مختلفة، داعما لحقوق الإنسان؟

وقال كدخدائي: الدولة التي تتشدق بحقوق الانسان يجب ان تمتلك سجلا نزيها في هذا المجال و لا يمكن للولايات المتحدة الامريكية أن تتشدق بحقوق الانسان كونها تنتهكها.

يذكر انه تم على هامش هذا المؤتمر أزاحة الستار عن كتاب "مراجعة سجل أمريكا الأسود ضد الشعب الإيراني" الذي صدر عن معهد حماية حقوق المرأة.

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