السیاحة العلاجية الايرانية تستقطب مرضى من 96 دولة في مشهد المقدسة

واضاف دهقاني اليوم الاثنين انه تم تقييم الدول الـ 15 صاحبة أعلى الإحصائيات ميدانياً من أجل تقديم الخدمات الطبية لها على أساس توزيع الجذب السياحي الاستشفائي.

وبناء على التقييمات، صرح بان جامعة مشهد للعلوم الطبية قادرة على جذب السياح الصحیین في مجالات الموارد البشرية والتقنيات الطبية المبنية على العلوم الطبية الحديثة في العالم والمعدات والأدوات الطبية والفنادق والتعريفات الطبية المنخفضة.

ولفت الى انه وبعد انتهاء وباء فيروس كورونا، تم تقديم الخدمات لأكثر من 80 ألف سائح صحي بدخل قدره 10 آلاف مليار ريال. وتم إنشاء بنى تحتية كاملة لتنسيق اتصالات النقل الجوية والبرية والسكك الحديدية الى البلدان المستهدفة بحيث وصل عدد شركات السياحة العلاجية الى 133 شركة.

واشار نائب رئيس العلوم الطبية في جامعة مشهد للعلوم الطبية الى إنشاء نظام السياحة الصحية الشامل (سبسا - النظام الصحي الدولي في إيران) بجهود وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات التقليدية الايرانية، موضحا بان هذا النظام يحتوي على كافة الخدمات، بما في ذلك مراكز العلاج والإقامة والانتقال والتكاليف ذات الصلة للعملاء الأجانب، وهو الآن متاح لجميع العملاء الأجانب.

وأضاف بأن هذا النظام مزود بمركز اتصال عبر الرقم 191 حيث يمكن الوصول اليه من أي مكان في العالم بوضع رمز الهاتف الدولي الخاص بالجمهورية الإسلامية الايرانية قبله (0098) وتلقي كافة التعليمات الخاصة بكيفية الدخول إلى إيران للعلاج والإقامة والمصاريف .

ويبلغ عدد المراكز المرخصة لعلاج مرضى السياحة العلاجية في المناطق التي تغطيها هذه الجامعة في محافظة خراسان الرضوية شرق ايران 46 مركزا، بما في ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة والعامة ومراكز الجراحة المحدودة.

انتهى**ر.م