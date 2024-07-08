٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٩ م
رمز الخبر: 85533349
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journalistزهراء ناظمي

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رئيس أساقفة روسيا يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٩ م
رمز الخبر: 85533349
رئيس أساقفة روسيا يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

مسكو/ 8 تموز/ يونيو/ ارنا- بعث رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "البطريرك كيريل"، برسالة تهنئة إلى الرئيس المنتخب الإيراني "مسعود بزشكيان" وكتب فيها: السيد مسعود بزشكيان، تقبلوا تهاني الحارة بانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال كيريل في هذه الرسالة: لقد عهد إليكم مواطنوكم بمستقبل البلاد في انتظار الخطوات اللازمة لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار في إيران.

وتابع: الحفاظ على التقاليد الروحية والثقافية والتاريخية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية من الأهداف التي توحد شعبي إيران وروسيا.

وأوضح: من المهم جدًا عقد لقاءات ثنائية من أجل المساعدة على تقريب مواقف البلدين في القضايا الهامة للتعاون الثقافي والديني.

وأضاف: بدعم من السلطات الإيرانية، تم إقامة حوار وتعاون جيد بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمجتمع الإسلامي الإيراني.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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