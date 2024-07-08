رئيس أساقفة روسيا يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال كيريل في هذه الرسالة: لقد عهد إليكم مواطنوكم بمستقبل البلاد في انتظار الخطوات اللازمة لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار في إيران.

وتابع: الحفاظ على التقاليد الروحية والثقافية والتاريخية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية من الأهداف التي توحد شعبي إيران وروسيا.

وأوضح: من المهم جدًا عقد لقاءات ثنائية من أجل المساعدة على تقريب مواقف البلدين في القضايا الهامة للتعاون الثقافي والديني.

وأضاف: بدعم من السلطات الإيرانية، تم إقامة حوار وتعاون جيد بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمجتمع الإسلامي الإيراني.

انتهى**3269