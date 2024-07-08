روسيا : نأمل في مواصلة التعاون الوثيق والعلاقات الموحدة مع إيران

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريانفوستي"، تطرق المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، الى الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، وقال : إن روسيا تكّن احتراما كبيرا لانتخاب الشعب الإيراني وتتمنى بالنجاح للرئيس الإيراني الجديد.

وذكر بيسكوف، أن "عملية تطوير العلاقات الإيرانية الروسية تتمتع بديناميكية إيجابية"؛ لافتا الى، أن "موسكو تتوقع مواصلة العلاقات على أساس الشراكة الوثيقة مع طهران على كافة الاصعدة".

علما ان تصريحات بيسكوف هذه، جاءت بعد أن بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت 6 تموز /یولیو رسالة تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية الايرانية. واعتبر بوتین في رسالته بان العلاقات الروسية-الايرانية تتسم بالصداقة وحسن الجوار،وتواصل موسكو وطهران تنسيق جهودهما بشكل فعّال لحل القضايا الملحة في تعاونهما على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الروسي في هذه الرسالة، عن أمله في مواصلة تكثيف تعاون البلدين الثنائي على مختلف الأصعدة، بما فيها تعزيز الأمن الإقليمي خلال فترة رئاسة الرئيس المنتخب بزشكيان.

انتهى** ر.م / ح ع **