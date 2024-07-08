٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85533560
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شيخ الأزهر یؤکد علی دور الحكومات الإسلامية والعربية في التعريف بالقضية الفلسطينية وفضح انتهاكات الصهاينة

٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ م
رمز الخبر: 85533560
شيخ الأزهر یؤکد علی دور الحكومات الإسلامية والعربية في التعريف بالقضية الفلسطينية وفضح انتهاكات الصهاينة

طهران / 8 تموز / یولیو / ارنا - أكد شيخ الأزهر "د. أحمد الطيب"، علی دور سفارات الدول الإسلامية والعربية في التعريف بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات التي يتعرَّض لها الأبرياء في قطاع غزة المحاصر، على ايدي الصهاينة.

جاء ذلك خلال استقباله، الاثنين، عدداً من سفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدى مملكة تايلاند، بمقر إقامته في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال شيخ الأزهر : ان القضية الفلسطينية تعد قضية المسلمين والعرب الأولى؛ منوها الى دور سفارات الدول الإسلامية والعربية في التعريف بقضية المسلمين والعرب الأولى، وفضح الانتهاكات التي يتعرَّض لها الأبرياء في قطاع غزة المحاصر، وبيان الموقف العربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتفنيد الروايات المضادة والمزاعم التي تحاول قلب الحقائق وتزييف الواقع، بغرض سلب الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت الطيب، الى أنه يعي جيداً ما يترتب على الحروب والصراعات من تحديات على مستوى النمو والاقتصاد والبنى التحتية في مختلف المجالات؛ مبينا أن "السلام في الإسلام مسألة محورية للمسلم وغير المسلم".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وكالات 

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