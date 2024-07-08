اللواء سلامي : لقد وضعنا امريكا في موقع الانهيار.. ايران ليست معزولة اليوم

وفي تصريح له اليوم الاثنين، تطرق اللواء سلامي الى ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الامريكي في ايران (عام 1980م)؛ مؤكدا بان هذا الانجار شكّل حركة تفوق اطر الخيال على مدى التاريخ المعاصر وحتى المستقبل.

واوضح، ان "هذه الخطوة التي نالت دعم الامام الخميني (رض)، صدرت عن مجموعة من الشبان الايرانيين الشجعان الذين فضحوا السفارة الامريكية في طهران على حقيقتها، باعتبارها وكرا للجواسيس في لباس دبلوماسيين، وكانت تعمل على التحكم بمصير الشعب الايراني".

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار اللواء سلامي الى الانتخابات الرئاسية الـ 14، قائلا : ان المشاركة الجماهيرية في هذه الانتخابات بددت من جديد احلام العدو كما غيرت معادلاته، ذلك ان الشعب الايراني يجيد افشال مؤمرات الاعداء وتغيير حساباتهم.

وخلص القائد العام للحرس الثوري الى التاكيد، بان "تعاظم اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيضمن اجتيازها التحديات بما في ذلك محاولات العدو لفرض العزلة عليها، وقد اثبتت ايران للعالم، بان امريكا والكيان الصهيوني صغيران جدا، وذلك من خلال ترسيخ العلاقات والتعاون مع قوى عالمية اخرى غير هذين الكيانين".

انتهى ** ح ع