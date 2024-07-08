٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85533788
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رئيس الوزراء العراقي يهنئ بزشكيان ويدعوه لزيارة بغداد

٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١١ ص
رمز الخبر: 85533788
رئيس الوزراء العراقي يهنئ بزشكيان ويدعوه لزيارة بغداد

طهران / 9 تموز/يوليو/ارنا- قدم رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، التهنئة للرئيس الايراني المنتخب ووجه له دعوة رسمية للقيام بزيارة الى بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد مسعود بزشكيان".

وهنأ السوداني، خلال الاتصال، الرئيس الإيراني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك للجمهورية الإسلامية الايرانية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، وفي مرحلة مفصلية عاشتها إيران، حكومةً وشعباً، بعد حادث الطائرة الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما.

وذكر ان "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك، في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز مصالح البلدين الجارين، وازدهار شعبيهما"، لافتا الى ان رئيس الوزراء العراقي وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب لزيارة بغداد؛ لتوطيد العلاقات، والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة".

من جانبه، عبر بزشكيان عن شكره للسوداني، مؤكداً "حرص بلاده على توسعة التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما يعزز جهود استقرار البلدين، والمنطقة".

انتهى ** 2342

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