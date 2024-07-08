٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85533794
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ملك الاردن يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٣٧ ص
رمز الخبر: 85533794
ملك الاردن يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

طهران / 9 تموز/يوليو/ارنا- بعث ملك الاردن عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني في البرقية عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق وللشعب الايراني المزيد من التقدم.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية ان بزشكيان تفوق على منافسه سعيد جليلي بحصوله على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (نحو 53.7 بالمائة) من إجمالي عدد أصوات الناخبين البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

وحتى الآن، أرسل الكثير من رؤساء وقادة دول العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.

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