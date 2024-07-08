الرئيس المصري يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني المنتخب

وافاد موقع رئاسة الجمهورية المصرية "بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية"

وتمنى الرئيس المصري في برقية التهنئة للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، معرباً عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية ان بزشكيان تفوق على منافسه سعيد جليلي بحصوله على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (نحو 53.7 بالمائة) من إجمالي عدد أصوات الناخبين البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

وحتى الآن، أرسل الكثير من رؤساء وقادة دول العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.

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