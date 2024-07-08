الشيخ نعيم قاسم: ندعو للمقاومة لإقامة العدل ومن يدعم الاحتلال ظالم

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوببية لبيروت، لفت الشيخ قاسم الى انه “إذا نصرتَ المقاومة فإنّك تسير على طريق العدل وعندما تؤيد الدول الكبرى إسرائيل فإنها تدعم الظلم”.

واضاف: المجاهدون الذين يقاتلون من أجل نصرة غزة ولتحرير الأرض هم خيرة أهل الأرض لأنهم يقدمون دماءهم وهم يعملون من أجل العدل.

وأشار الشيخ قاسم الى ان "الطائفية بغيضة والتفكير الطائفي بغيض ونحن نناقش الآخرين ونحاججهم ونختلف لكن العقلية الطائفية التي تعمل من أجل التقسيم والتقاتل ظلم”.

انتهى ** 2342