٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85533806
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الشيخ نعيم قاسم: ندعو للمقاومة لإقامة العدل ومن يدعم الاحتلال ظالم

٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٦ ص
رمز الخبر: 85533806
الشيخ نعيم قاسم: ندعو للمقاومة لإقامة العدل ومن يدعم الاحتلال ظالم

طهران / 9 تموز/يوليو/ارنا- قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عندما ندعو إلى المقاومة لا ندعو إلى تحقيق مكاسب فئوية إنما ندعو لإقامة العدل، مضيفا: كل من يدعم الاحتلال ظالم سواء دعَمَ بالكلمة أو بالتأييد أو حتى بالصمت الذي يفهم منه التأييد.

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوببية لبيروت، لفت الشيخ قاسم الى انه “إذا نصرتَ المقاومة فإنّك تسير على طريق العدل وعندما تؤيد الدول الكبرى إسرائيل فإنها تدعم الظلم”.

واضاف: المجاهدون الذين يقاتلون من أجل نصرة غزة ولتحرير الأرض هم خيرة أهل الأرض لأنهم يقدمون دماءهم وهم يعملون من أجل العدل.

وأشار الشيخ قاسم الى ان "الطائفية بغيضة والتفكير الطائفي بغيض ونحن نناقش الآخرين ونحاججهم ونختلف لكن العقلية الطائفية التي تعمل من أجل التقسيم والتقاتل ظلم”.

انتهى ** 2342

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