المقاومة تخوض معارك بطولية تصدياً لتوغل الاحتلال في تل الهوا في قطاع غزة

وعلى رغم القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، منذ ظهر الإثنين، فإن المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف آليات الاحتلال التي تقدّمت في اتجاه الحي، تحت غطاءٍ مدفعي.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكوّنة من 6 جنود في محور التقدم جنوبي غربي حي تل الهوا، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت جيبّاً عسكرياً للاحتلال بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غربي حي تل الهوا، بالإضافة إلى جيب عسكري بقذيفة "الياسين 105" في شارع الصناعة.

وبعبوة "شواظ 3"، استهدف مجاهدو القسّام ناقلة جند إسرائيلية عند دوّار الـ17، غربي حي تل الهوا، وجرافة إسرائيلية من نوع "D9" في شارع الرشيد.

كذلك، استدفوا دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا 4" بعبوة أرضية معدّة مسبقاً في محور التقدم في حي تل الهوا.

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فأعلنت تفجير آليتين عسكريتين للاحتلال بعبوات أرضية مزروعة مسبّقاً في محور التقدم في حي تل الهوا.

كما قصفت بقذائف "الهاون" حشود الاحتلال في محور التقدم في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أنّ مجاهديها تصدّوا لقوات الاحتلال المتوغلة في محور التقدم في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرض لها "الجيش" الإسرائيلي، الإثنين، في منطقة تل الهوا، جنوبي مدينة غزة.

"نتساريم" و"ناحل عوز" تحت النار

وبصواريخ "رُجوم" عيار 114 ملم، استهدفت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم".

وفي محور "نتساريم" أيضاً، استهدفت سرايا القدس مركزاً لقيادة الاحتلال بقذائف "الهاون".

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد مصوّرة عن استهداف مجاهديها تموضعاً لجنود الاحتلال بالصواريخ.

بدورها، أفادت مواقع ووسائل إعلام محلية فلسطينية بهبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية، لفترات وجيزة، عند محور "نتساريم"، يُعتقد أنّها من أجل إجلاء مصابين، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ 3 جنودٍ، أُصيبوا في معارك غزة، تمّ نقلهم.

كتائب أبو علي مصطفى"، مقر قيادة عمليات الاحتلال في موقع "ناحل عوز" العسكري، شرقي غزة، برشقة صاروخية من نوع "107".

كذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف الموقع برشقة صاروخية من نوع "107".

ونشرت سرايا القدس مشاهد عن قصف مركز قيادة عمليات "جيش" الاحتلال في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

كذلك، نشرت كتائب مشاهد مصوّرة من دك حشود الاحتلال في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون".

"حاصب 111"

وفي إنجازٍ نوعي، أعلنت كتائب المجاهدين إدخال صاروخ "حاصب 111" في الخدمة، مشيرةً إلى أنّه تمّ استحداث الصاروخ في معركة "طوفان الأقصى".

وأرفقت الكتائب عبارة "أعددنا لكم حاصب نذيراً لموتكم"، مع المقطع المصوّر الذي نشرته.

انتهى ** 2342