القوات اليمنية والمقاومة العراقية تنفذان عملية مشتركة ضد هدف حيوي في "إيلات"

وقال العميد سريع إنّه تمّ تنفيذ العملية، عبر استخدام "عددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكّداً وصولها إلى أهدافها بنجاح.

وأضاف أنّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكريةِ المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية مسؤوليتها ضمن العملية المشتركة، مؤكّدةً استمرارها في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة الفلسطينيين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

يُذكَر أنّه، قبل أيام، أعلن العميد سريع تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، ضربت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، موضحاً أنّ العملية تمت عبر عدد من الصورايخ المجنّحة، مشدداً على أنّها حققت أهدافها بنجاح.

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