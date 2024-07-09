إنتاج إيران من النفط سیصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي

وحاولت الحكومة الثالثة عشرة ( حکومة الشهید رئیسي) زيادة صادرات النفط من خلال خلق قدرات جديدة لتصدير النفط، مثل التواجد في أسواق غير معروفة بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة ورغم فرض الحظر علی ایران، حتى أن وزير النفط الايراني "جواد اوجي" قال إن إنتاج إيران من النفط كان 2.1 مليون برميل يوميا في بداية الحکومة الـ13، و بلغ الیوم، 3.6 مليون برميل يوميا مما يشير إلى نمو يزيد عن 60%.

وأضاف "جواد اوجي" إن إنتاج إيران من النفط الخام سيصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي. (ينتهي 21مارس2025).

وقامت وزارة النفط في الحكومة الثالثة عشرة بزيادة الإنتاج المستهدف، ومواصلة القفزة في إنتاج النفط حتى لا يتوقف النمو الاقتصادي في البلاد.

وأكد وزير النفط أن قيمة صادرات النفط ومكثفات الغاز الإيرانية وغيرها من المنتجات النفطية والبتروكيماوية ارتفعت من 10.8 مليار دولار في العام 2019 إلى 36 مليار دولار في العام 2023.

وسجلت عائدات إيران من النقد الأجنبي من تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز نموا بنسبة 275% ، في العام 2023 مقارنة بالعام 2020 نتيجة سياسات الحكومة الـ13 وزادت عائدات البلاد من صادرات الغاز من مليار دولار في العام 2020 إلى 4.7 مليار دولار في العام 2021 و8 مليارات دولار في 2022.

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