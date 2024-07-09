10 شهداء على الاقل وعدد من المفقودين في مجزرة نفذها جيش الاحتلال في جباليا النزلة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

کما اعلنت: 5 شهداء وعدد من الإصابات جلهم من الأطفال في غارات استهدفت منازل بمنطقة الصحابة والجلاء بمدينة غزة.

وبينت: أن قصف الاحتلال على شقة بشارع الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، كما سقط شهيد وأصيب 4 في قصف منزل لعائلة مهنا بشارع النفق وسط مدينة غزة، فيما لايزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض.

كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في قصف شقة قرب مفترق الغفري بشارع الجلاء بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وفي ذات الوقت، أعلنت إدارة المستشفى المعمداني أن جيش الاحتلال أجبرها على إغلاق المستشفى، بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وأكدت أن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، ما يعرضهم لخطر جسيم.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 38 ألفا و193 شهيدا و87 ألفا و903 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشهد مناطق شرق وجنوب غزة عمليات نزوح واسعة صوب المناطق الغربية، على إثر عمليات قصف عنيف وتوغلات مفاجئة نفذتها قوات الاحتلال في تلك المناطق.

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