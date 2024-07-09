فريق القوات المسلحة الايرانية يحرز المركز الثاني في مسابقات الخماسي العسكرية الروسية

وصرح رئيس الفريق الخماسي العسكري للقوات المسلحة الايرانية اللواء "مهدي سرور" بأن القوات المسلحة الايرانية خاضت منافسات الخماسي العسكرية مع ثمانية فرق من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وفريق واحد من بيلاروسيا في الفترة الممتدة من 1 الى 9 تموز/ يوليو، والتي استضافتها روسيا.

وتابع انه ونظرا لأن منتخب روسيا الاتحادية يعد أحد أفضل ثلاثة منتخبات في التصنيف العالمي، ومن أجل تحسين التجارب وتبادل الخبرات بين الفريقين، وبتوافق هذه الدول، كان من الضروري إقامة هذا المعسكر أولا في إيران، والآن يستضيفه الفريق الروسي.

واوضح اللواء سرور انه في هذه البطولة وعن فئة الفرق، جاءت روسيا في المركز الأول، والجمهورية الإسلامية الايرانية في المركز الثاني، وبيلاروسيا في المركز الثالث.

كما اشار الى ان هذا المعسكر يعد أرضية للتحضير للحضور القوي والمقتدر لفريق القوات المسلحة في المنافسات الخماسية المقبلة التي ستقام في فنزويلا في اب/ أغسطس من العام الحالي.

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