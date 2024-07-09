بزشکیان: نأمل أن تستخدم ايران وباكستان قدراتهما لتعزیز العلاقات الثنائية

وأعرب الرئیس المنتخب "مسعود بزشكيان" في الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، عن خالص شكره وتقديره لرسائل التهنئة التي أرسلتها باکستان حكومة وشعبا بمناسبة فوزه في الانتخابات وحضور رئيس الوزراء والوفد الباكستاني رفيع المستوى في مراسم تشييع شهداء الخدمة وإعلان الحداد العام في هذا البلد تعاطفًا مع ایران حكومة وشعبا.

واعتبر الرئيس المنتخب، تأكيد قائد الثورة الإسلامیة واهتمامه الخاص بتنمية العلاقات مع باكستان أحد المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وقال: إن العلاقات طويلة الأمد والقواسم والعلاقات الثقافية والدينية والحضارية العميقة بين البلدين شكلت أهم أسس العلاقات بين البلدين العظيمين في العالم الإسلامي ونؤكد على الحفاظ على هذه الثروات القيمة وتعزيزها.

وتابع أن البلدين يسعيان إلى استخدام القدرات المشتركة بما يتماشى مع مصالح البلدين.

وأضاف: هناك العديد من القدرات غير المستغلة لتطوير التعاون بين إيران وباكستان، ونأمل أن تستخدم هذه القدرات بجهود مشتركة في مسار تعزیز العلاقات.

كما أكد الرئيس المنتخب، الاستعداد لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بین البلدین في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن أمله في أن تتحقق الأهداف السامية للصداقة والأخوة بين البلدين في الفترة الجديدة.

من جانبه هنأ رئيس وزراء باكستان، خلال الاتصال الهاتفي،"مسعود بزشكيان" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت بمشاركة كبيرة من الشعب وبتوجيهات من قائد الثورة الإسلامیة .

واعتبر إجراء الانتخابات بنجاح وعملية نقل السلطة بسلاسة بعيدة عن المشاكل في إيران مؤشر على ذروة قوة أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبنية على الديمقراطية وسأل الله تعالى للشعب الإيراني المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم في العصر الجديد.

وأعرب عن أمله في أن تستخدم هذه القدرات القيمة خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان كمنصة مناسبة لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون.

واعتبر الزيارة التاريخية للرئيس الشهید آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى باكستان بمثابة فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وأضاف: توصلنا خلال هذه الزیارة إلى اتفاقيات جيدة للغاية، من بينها زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار ومبادرات جديدة في تطوير التجارة عبر الحدود ونأمل أن نتمكن من مواصلة هذا المسار مع الرئيس الإيراني الجديد في إطار مصالح البلدين والشعبین.

وأكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن حدود البلدين وطالب بتعزيز التعاون الأمني ​​بين إيران وباكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية.

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