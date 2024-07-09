بزشكيان: نأمل أن نشهد أربعينية مجيدة أخرى بمساعدة الحكومة العراقية

وقد تلقى الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان" اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، هنأه فيه على نجاحه في كسب ثقة الشعب الإيراني، و عزا نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فترة قصيرة من فقدان الرئيس الشهيد آية الله رئيسي الى قوة أركان وأسس النظام الجمهوري الاسلامي.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، اعرب السوداني عن تفاؤله بشأن تعزيز وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين خلال فترة رئاسة بزشكيان.

واعتبر النهج المعلن للرئيس الإيراني المنتخب حول تطوير العلاقات مع الجيران يصب في مصلحة الشعب الإيراني ودول المنطقة،لافتا الى ان هذا الجهد والاهتمام مهم وقيم للغاية بالنسبة للحكومة العراقية معربا عن امله في ان يتم تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين والشعبين في الفترة المقبلة.

وبدوره وفي هذه المحادثة الهاتفية، وضمن تقديره لتهنئة العراق حكومة وشعبا اعتبر الرئيس الايراني المنتخب ان البلدين كانا دائما وسيظلان يساعدان بعضهما البعض في العديد من المجالات مؤكدا على أهمية مكانة العراق في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما شكر الحكومة العراقية على مواقفها الحكيمة والمشرفة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق شعب غزة المظلوم، وكذلك على مساعدتها في علاج الجرحى الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بمراسم الاربعين الحسيني، اعتبر بزشكيان بأن هذه المراسم عبارة عن مظهر رائع للعلاقات الثقافية والدينية العميقة بين ايران والعراق، معربا عن تقدير ايران الدائم لدعم العراق الوافر وكرم ضيافة الشعب العراقي وحكومته للزوار الإيرانيين.

كما اعرب الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان" عن امله في أن يتمكن الإيرانيون هذا العام برفقة الزوار الاخرين من مختلف البلدان وبمساعدة الحكومة العراقية من المشاركة في مراسم الأربعين الحسيني المجيدة.

انتهى**ر.م