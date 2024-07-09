اعترافات جنود صهاينة .. قتلنا الفلسطينيين ودمرنا البيوت لأننا شعرنا بالملل

وجاء في شهادات لجنود الاحتلال: سمعنا كلاماً مفاده أن الأسرى ليس لديهم أي فرصة ويجب التخلي عنهم.

وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهادات جنود الاحتلال: هناك غياب شبه كامل لقواعد إطلاق النار في حرب غزة. "الجيش" الإسرائيلي وافق على العنف المجاني للجميع في غزة.

واضافت: كل ممارساتنا هذه هي بإذن من قادتنا، كان يُسمح لنا أيضاً بإطلاق النار على أي شخص للمتعة فقط من دون هدف محدد.

واعترفوا جنود الاحتلال: أطلقنا النار عشوائياً وأحرقنا منازل وتركنا جثثاً في الشوارع. تمت إزالة الجثث بالجرافات حتى لا تراها قوافل المساعدات.هناك غياب شبه كامل لقواعد إطلاق النار في حرب غزة.

انتهی**1426