مخبر يرعى حفل تدشين المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي

علما ان الرئيس الايراني "الشهيد ابراهيم رئيسي" بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران، كان قد وجّه في 30 ديسمبر / كانون الاول 2023 م، بالعمل على "اعداد وتصديق الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي بجمهورية إيران الإسلامية".

ووفقا لهذا القرار، فقد تم تكليف "لجنة العلوم والتقنية" التابعة للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران، القيام بالتعاون مع الوزارات والاجهزية المعنية ومن خلال توظيف طاقات الجامعات ومعاهد الابحاث، لاعداد هذه الوثيقة.

وفي السياق، اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"، في 2 يوليو الجاري، بتنفيذ قرار تاسيس "المجلس الوطني الستراتيجي ومنظمة الذكاء الاصطناعي"؛ والمصادق عليه من قبل المجلس الاعلى للثورة الثقافية في 19 يوينو 2023م.

وورد في هذا التقرير ايضا، بان المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي، هي منظمة مستقبلة تدار مباشرة من قبل رئيس الجمهورية الاسلامية، وذلك في سياق تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد والقيام باجراءات أمانة هذا المجلس.

انتهى ** ح ع