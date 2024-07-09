مسيّرة "إسرائيلية" تستهدفت سيارة بالقرب من حاجز "الصبورة" على طريق دمشق - بيروت

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن طائرة مسيّرة تابعة للكيام الصهيوني استهدفت سيارة بالقرب من حاجز "الصبورة" الحدودي.

الى ذلك أفاد موقع "العهد نيوز"، بان حزب الله لبنان نعی اليوم الثلاثاء، احد مقاوميه المرافق السابق للسيد حسن نصر الله، والذي استشهد بغارة صهيونية استهدفت سيارته على طريق دمشق – بيروت.

وبحسب المصدر ذاته، اعلن حزب الله في بيانه، انه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش (أمين)، مواليد عام 1970م، من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

انتهی**2054 / ح ع **