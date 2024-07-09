الرئيس الايراني المنتخب یشدد على جهود حكومته لتنفيذ الاتفاقات مع سريلانكا

وخلال اتصال هاتفي مع بزشكيان، اليوم الثلاثاء، هنأه الرئيس السريلانكي "رانيل ويكر ماسينغي"، على فوزه بالانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب الإيراني.

كما تطلع ماسينغي الى تحقيق الأهداف المرسومة بين طهران وكولومبو في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

وبدوره، صرح بزشکیان : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية سريلانكا تتمتعان بتجارب ناجحة وقيمة للغاية، على صعيد التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الخدمات التقنية والهندسية؛ وقال : نأمل بأن نتمكن من المضي في اتجاه تعزيز هذا التعاون.

انتهی**2054 / ح ع**