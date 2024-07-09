محسن رضائي يلتقي الرئيس المنتخب

وقال رضائي في هذا اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء: اننا بما نعرفه من تحليكم بالروح والإيمان والقدرة كمقاتل في مرحلة الدفاع المقدس ومؤمن بأسس الثورة والقيم الدينية والوطنية، نآمل أن تقوموا بتسخير كافة قدرات الدولة لحل مشاكل البلاد وتقدمها.

وفي هذا اللقاء، أعرب الدكتور بزشكيان أيضًا عن تقديره لرسالة التهنئة التي قدمها الدكتور رضائي وحضوره.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية ان بزشكيان تفوق على منافسه سعيد جليلي بحصوله على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (نحو 53.7 بالمائة) من إجمالي عدد أصوات المشاركين البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

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