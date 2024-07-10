الأسد مهنئاً بزشكيان: تأكيد دعم المقاومة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وفي اتصال هاتفي، أكّد الأسد أنّ العلاقة بين سوريا وإيران تقوم على "الوفاء المتبادل وتستند إلى المبادئ"، مشيراً إلى أنّها تستمدّ قوّتها من "مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية".

من جانبه، أكّد بزشكيان دعم بلاده لسوريا والمقاومة، مشدّداً على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وكان الرئيس الأسد قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتوجّه إليه قائلاً إنّه سيعمل معه من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية - الإيرانية، وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي.

وأضاف: "ستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها".

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