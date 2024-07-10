المقاومة الفلسطينية تفاجئ قوات الاحتلال.. هجمات وكمائن نوعية في الشجاعية وتل الهوا

وفي أحدث عمليات كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، استهدف مجاهدو الكتائب 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي حي تل الهوا في مدينة غزة، أكّدت كتائب القسام "تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، ما أدّى إلى احتراقهما بصورة كاملة قرب مسجد خالد بن الوليد غربي الحي.

كما فجّرت الكتائب، غربي حي تل الهوا، عبوةً مضادةً للأفراد في تجمّع لجنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض.

كذلك، أعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم في مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى تفجير مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع خلف الصناعة في تل الهوى أيضاً غربي مدينة غزة.

المُقاومة تُفاجئ الاحتلال بعملياتها في تل الهوا

وفي السياق نفسه، أشار مراسل الميادين في غزة إلى أنّ كتائب القسام أعلنت في الساعات الأخيرة الماضية تنفيذ 9 عمليات في تل الهوى، من بينها تفجير 3 دبابات وناقلة جند وتفجير عبوة بقوة راجلة.

وأوضح المراسل إلى أنّ "عمليات القسام في تل الهوى تأتي على الرغم من ترويج الاحتلال في بداية العدوان على القطاع تفكيك "كتائب القسام فيها"، إذ "تواصل المقاومة تواصل زرع العبوات واستهداف الاحتلال في مناطق توغله".

وتابع أنّ الاحتلال "كان يعتقد أنّ منطقة تل الهوى خاصرة رخوة يمكن له دخولها من الناحية الجنوبية الغربية بسهولة"، وظنّ أنّه "قضى على كتيبة تل الإسلام التابعة للقسام، ولكنّه تفاجأ بعملياتها في مناطق يسيطر عليها".

وأضاف مراسل الميادين أنّ "كتائب القسام فجّرت آليات لجنوده، واستهدفت قواته الراجلة في خط واحد مساحته أقل من 300م، على الرغم من كل مزاعمه".

واستكمالاً لعمليات المقاومة في الميدان، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم استهدافها تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف "الهاون" الثقيل.

إضافة إلى ذلك، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم خلف الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

بدورها، أكّدت ألوية الناصر صلاح الدين قصفها موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية من طراز "107".

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