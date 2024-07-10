١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85534904
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القوات اليمنية تستهدف 3 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن وبحر العرب

١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٨ ص
رمز الخبر: 85534904
القوات اليمنية تستهدف 3 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن وبحر العرب

طهران / 10 تموز/يوليو/ارنا- أعلن متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية ومساندة للعدو في بحر العرب وخليج عدن.

وقال العميد سريع أنه تم استهداف سفينة “Maersk Sentosa” الأمريكية في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.كما تم استهداف سفينة “Marthopolis” في بحر العرب بالطائرات المسيرة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح أن العملية الثالثة تم فيها استهداف سفينة “MSC Patnaree” الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد العميد سريع أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة بفضل الله، مؤكدا في بيانه, عملياتنا لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجدد بأن القوات اليمنية بعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي.

وأكد متحدث القوات اليمنية: نحن على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام ضد كل من يستهدف الشعب اليمني ويقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والإسرائيلي.

انتهى ** 2342

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