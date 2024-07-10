بزشكيان يهنئ المنتخب الوطني الإيراني لفوزه ببطولة آسيا لكمال الأجسام

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس بزشكيان مساء الثلاثاء: ان الفوز بلقب بطولة آسيا بكمال الأجسام بحصد 14 ميدالية ذهبية و6 فضية و4 برونزية من قبل رجال كمال الاجسام الايرانيين الابطال يظهر جدارة وكفاءة الرياضيين الإيرانيين الذين رفعوا دائما راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خفاقة عالية في الساحتين الآسيوية والعالمية.

وأكد الرئيس المنتخب: أهنئ المجتمع الرياضي الكبير في البلاد والشعب الإيراني بهذا النجاح والتتويج بالبطولة، داعيا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والنجاح لرياضيينا الأعزاء في المحافل الدولية.

وأضاف بزشكيان: في الختام أتمنى لجميع المعنيين وأبطال المجال الرياضي، وخاصة أبطال المنتخب الوطني لكمال الأجسام، دوام التوفيق من الباري تعالى في طريق خدمة المجتمع الرياضي.

يذكر انه في ختام يومين من المنافسات في بطولة آسيا لكمال الأجسام التي جرت في أولان باتور بمنغوليا، فاز المنتخب الإيراني الذي شارك بـ 22 رياضيا، بالبطولة بحصده 24 ميدالية (14 ذهبية و 6 فضية و4 برونزية).

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