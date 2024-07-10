١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ ص
رمز الخبر: 85535204
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

مراسم إحياء ذكرى شهداء قوات القدس في طهران

١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ ص
رمز الخبر: 85535204
مراسم إحياء ذكرى شهداء قوات القدس في طهران

طهران/ 10 تموز/ يونيو/ ارنا- بدأت مراسم احياء ذكرى شهداء مقر رمضان التابع لقوات القدس تحت عنوان "40 عاما من النضال" صباح اليوم الأربعاء في مجمع فتح المبين الثقافي بطهران وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا.

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، مراسم إحياء ذكرى شهداء مقر رمضان لقوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية بحضور نخبة من كبار المسؤولين من حرس الثورة الاسلامية بمن فيهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

وجرى خلال المراسم ازاحة الستار عن كتابين جديدين لمركز وثائق الدفاع المقدس بعنوان "أطلس مقر رمضان وحرب ما وراء الحدود" (سجل مقر رمضان).

مراسم إحياء ذكرى شهداء قوات القدس في طهران

وبدأت المراسم تحت عنوان "40 عاما من النضال"  في مجمع فتح المبين الثقافي بحضور ضيوف ومسؤولين وقادة من حرس الثورة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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