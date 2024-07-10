مراسم إحياء ذكرى شهداء قوات القدس في طهران

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، مراسم إحياء ذكرى شهداء مقر رمضان لقوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية بحضور نخبة من كبار المسؤولين من حرس الثورة الاسلامية بمن فيهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

وجرى خلال المراسم ازاحة الستار عن كتابين جديدين لمركز وثائق الدفاع المقدس بعنوان "أطلس مقر رمضان وحرب ما وراء الحدود" (سجل مقر رمضان).

وبدأت المراسم تحت عنوان "40 عاما من النضال" في مجمع فتح المبين الثقافي بحضور ضيوف ومسؤولين وقادة من حرس الثورة.

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