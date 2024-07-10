ايران تؤيد التدابير التيسيرية الرامية الى تقليص الفجوة الرقمية بين البلدان

وفي الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو/ WIPO)،صرح رئيس مصلحة التوثيق والتسجيل العقاري الايرانية"حسن بابايي" بأن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية يحظى دائما بمكانة خاصة في صياغة وتطوير القوانين والسياسات الكلية وبرامج التنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي هذا الصدد، اضاف بابايی بأن التركيز الرئيسي ينصب على اقتصاد المعرفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين المحليين والوطنيين الى جانب تطوير الشركات الكبيرة والرائدة.

وفي اشارة الى شعار العام الايراني الحالي الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامية تحت عنوان " الطفرة الانتاجية بمشاركة شعبية"، اعتبر باباي بان هذا الإجراء يظهر الاهتمام الخاص الذي توليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسألة التقنيات القائمة على المعرفة واستخدام القدرات الفكرية البشرية في نمو المجتمع وتميزه.

وافاد بأن مصلحة التوثيق والتسجيل العقاري الايرانية وبصفتها راعية الملكية الفكرية وممثلة الجمهورية الإسلامية الايرانية في (الويبو/ WIPO)،قد قامت في السنوات الأخيرة بالتعاون مع الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة الإبداعية من أجل استخدام قدراتها الابتكارية في مجال خدمات التسجيل.

وتابع رئيس مصلحة التوثيق والتسجيل العقاري الايرانية انه خلال العام الماضي، تم اتخاذ إجراءات تطويرية فعالة لتطوير حقوق الملكية الفكرية والمعنوية، والبنية التحتية المطلوبة في مجال عمليات التسجيل الإلكتروني، وتوفير نسخة جديدة من برمجيات خدمة الملكية الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات مراجعة تصريحات واقرارات مقدمي الطلبات، فضلا عن زيادة سرعة حل المنازعات المتعلقة بتسجيل الملكية الصناعية.

واوضح بابايي بأن الانتهاء من خطوات الموافقة على قانون حماية الملكية الصناعية الجديد وفقا للمتطلبات الدولية وبهدف سد الثغرات القائمة وخلق نافذة لتسويق الاختراعات بالتعاون مع المنظمات المحلية ذات الصلة، قد أدى الى دعم أفضل للملكية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

ورأي بأن التصديق مؤخرا على معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذات الصلة تمثل تطورا تاريخيا، وقد أدت الجهود المتواصلة التي تبذلها (الويبو/ WIPO)وتعاون جميع البلدان الأعضاء في التوصل الى اتفاق مشترك بشأن تعزيز الانظمة القانونية الحمائية الى تحقيق هذه الاتفاقية.

ولفت باباي الى ان ايران تؤكد على مواصلة الطريق مع دعمها للجهود المبذولة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في دعم وتطوير موضوع الملكية الفكرية وتعلن دعمها لعقد مؤتمر دبلوماسي بشأن التصديق على معاهدة قانون التصاميم (DLT) ) في تشرين الثاني /نوفمبر 2024.

ورأى انه يمكن لنظام ملكية فكرية موجه نحو التنمية ومتوازن وفعال وديناميكي وشامل أن يساهم في تنمية الابتكار وتسويق الملكية الفكرية وخلق فرص العمل، وبالتالي سيساعد ذلك في نمو الاستثمار والاقتصاد المستقر في الدول الأعضاء.

وعلى هذا الأساس، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلق أهمية خاصة على التنفيذ الفعال لجدول أعمال الويبو بشأن التنمية (Streamline WIPO’s Development Agenda) وجعله محورا رئيسيا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

انتهى**ر.م