١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85535417
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني؛

مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد و اداء اليمين الدستورية ستقام يوم 30 تموز/يوليو الجاري

١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85535417

طهران / 10 تموز/يوليو/ارنا -افاد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني "مجتبى يوسفي" بأن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد واداء اليمين الدستورية ستقام يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو الجاري.

وصرح  عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني "مجتبى يوسفي" لإرنا اليوم الاربعاء، ان هذه المراسم ستقام بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام" غلام حسين ايجئي" وشخصيات محلية بالاضافة الى ضيوف اجانب من دول مختلفة.

وكان مسعود بزشكيان قد انتخب رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت يوم الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم.

وبعد نيله غالبية اصوات المقترعين اصبح بزشكيان الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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