مقتل 28 "إسرائيليا" من بينهم 17 جنديا بنيران حزب الله منذ بدء الحرب

وأكدت "إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي" مقتل 28 "إسرائيليا" في الشمال منذ بداية الحرب.



وعلى صعيد الإصابات، نقلت القناة "السابعة" العبرية، عن وزارة الحرب في كيان الاحتلال، أنّ قسم إعادة التأهيل استقبل 9250 مصاباً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم جنود احتياط.



وأشارت القناة إلى أنّ 37% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون اضطرابات نفسية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 278 على التوالي، بمزيد من المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة ان عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة العودة بمنطقة عبسان شرق خانيونس 25 شهيداً وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة.

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