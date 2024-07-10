الرئيس المنتخب : العلاقات مع فنزويلا ستستمر وتتطور في الحکومة المقبلة

وقال بزشکیان الیوم الاربعاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفنزويلا لديهما تحديات واهداف مشتركة، بما في ذلك الرغبة في الحرية والاستقلال والعدالة، ولديهما وجهات نظر ومواقف مشتركة بشأن القضية الفلسطينية ودعم شعب غزة المظلوم.

وأضاف : فنزويلا تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، ونحن سعداء للغاية بأن مستوى التعاون بين البلدين ممتاز ومتنام في كافة المجالات.

وتمنى بزکشیان التوفيق لفنزويلا حكومة وشعبا ودعا مادورو للزیارة إلى إيران.

وبدوره هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نجاح بزشکیان في كسب ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية وإجراء العملية الانتخابية الكبرى بنجاح بمشاركة جيدة للغاية من الشعب الإيراني.

وأعرب مادورو عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين وتتعزز يوما بعد يوم.

واعتبر مادورو الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديقا حقيقيا وداعما دائما لفنزويلا وخاطب الرئيس المنتخب قائلا: نؤكد لكم أن فنزويلا ستبقى صديقكم الحقيقي ورفيقكم، ونؤمن بإرادة فخامتكم في تعزيز وتحسين العلاقات بین البلدین.

انتهی**2054 / ح ع **