القضاء العراقي : الحكم على زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي بالاعدام

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، أن الإرهابية اسماء محمد الكبيسي" أقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وأكد هذا البيان، أن الحكم على زوجة ابو بكر البغدادي صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب (العراقي)- رقم 13 لسنة 2005م، واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021م.

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المصدر / العهد نیوز