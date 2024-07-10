١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85535770
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القضاء العراقي : الحكم على زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي بالاعدام

١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رمز الخبر: 85535770
القضاء العراقي : الحكم على زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي بالاعدام

طهران / 10 تموز / یولیو / ارنا - أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على زوجة متزعم جماعة داعش الارهابي "أبو بكر البغدادي"، عن جريمة "العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها".

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، أن الإرهابية اسماء محمد الكبيسي" أقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وأكد هذا البيان،  أن الحكم على زوجة ابو بكر البغدادي صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب (العراقي)- رقم 13 لسنة 2005م، واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021م.

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المصدر / العهد نیوز

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