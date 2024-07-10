بزشكيان يستقبل رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية

وافادت ارنا، ان حجة الاسلام كلبايكاني اذ هنأ الرئيس المنتخب على نيله ثقة الشعب، تطلع للسيد بزشكيان بالنجاح في توظيف الفرص والطاقات الوفيرة المتاحة داخل البلاد في سياق اداء المهام الثقيلة الموكلة اليه.

من جانبه، ثمّن بزشكيان زيارة رئيس مكتب قائد الثورة ومرافقيه؛ واصفا السياسات العريضة المعلنة من قبل سماحته، بانها تاتي ضمن اهم برامج الحكومة الرابعة عشرة وافاق التنمية المستقبلية في البلاد.

علما، أن مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان، وادائه اليمين الدستورية، ستقام يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو الجاري؛ بحسب ما افاد به عضو هيئة الرئاسة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني "مجتبى يوسفي".

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